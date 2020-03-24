Mamak Belediyesi, evde sağlık hizmeti veriyor Mamak Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evde sağlık hizmeti vermeye başladı.

Mamak Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evde sağlık hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için sağlık ekipleri oluşturulduğu bildirildi.

Ekiplerin serum, sonda takılması, diyabetik ayak bakımı, yatak yarasına pansuman, enjeksiyon, şeker ve tansiyon takibi gibi konularda hizmet vereceği aktarıldı.

Evde sağlık hizmetiyle yaraların sarılacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her yaraya merhem, her derde deva olmak için hemşehrilerimizin ayağına sağlığı götürüyoruz. Bu işi yüreğimizi ortaya koyarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

4 bin 600 hastaya sağlık hizmeti verildi

Uygulama kapsamında bugüne kadar 4 bin 600 hastaya sağlık hizmetinin verildiği belirtilen açıklamada, randevu tarihlerinde hastaların evlerine giden ekiplerin aynı zamanda birçok hastanın rutin bakım ve tedavisini de yaptığı kaydedildi.

Evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezinin 444 0 149, 550 70 21, 550 70 36 ve 550 70 68 numaralı telefonlarını arayarak hizmet talebinde bulunabileceği bildirildi.

Kaynak: AA