Mamak Belediyesi, Bayram Kutlamalarını vatandaşların ayağına götürdü

Mamak Belediyesi, Bayram Kutlamalarını vatandaşların ayağına götürdü Mamak Belediyesi, Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte, Ramazan Bayramı eğlencelerini sokak sokak gezerek vatandaşların ayağına götürdü.

Mamak Belediyesi, Bayram Kutlamalarını vatandaşların ayağına götürdü

ANKARA - Mamak Belediyesi, Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte, Ramazan Bayramı eğlencelerini sokak sokak gezerek vatandaşların ayağına götürdü.

Mamak Belediyesi Ramazan Bayramında tam kapanma dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağında bayram eğlencesini vatandaşların ayağına götürdü. Üstü açık, balonlarla süslenmiş bir otobüsün üzerinden palyaço, halk oyunları ekibi, Ramazan Davulcusu ve çalınan bayram müzikleri ile tüm Mamak'ı turlayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

"İsrail bir işgal devletidir, hatta İsrail devlet bile değildir"

Ramazan Bayramı'nın tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Biz bayram için iyi niyetlerde bulunuyoruz ama baktığınızda dünyanın değişik yerlerinde özellikle son zamanlar da Filistin'de, Kudüs'te İsrail'in bir devlet terörü uygulayarak Müslümanlara nasıl davrandığını görüyoruz. Orada şehitlerimiz var hepsine Allahtan rahmet diliyorum. Mescitlerin kutsallığı çok açık tüm dünya tarafından bilinir. Ancak İsrail bunların hiçbirini tanımıyor. İsrail bir işgal devletidir, hatta İsrail devlet bile değildir. Dolayısıyla biz bu son yapılan saldırıları kınıyoruz. İşgalci İsrail'in yaptıklarından vazgeçmesini, Müslümanları ve tüm insan haklarını hiçe sayarak orada yaptığı uygulamaları şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Ramazan Bayramı'nda hemşerilerimizin ayağına, evin gitmek istedik"

Salgın dolayısı ile eski ramazanları ve bayramları hatırlatmak için Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Başkan Köse, "Bayram günü itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İnsanlar birbirine gelip gidemiyor. Bir süre daha sabırla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bir dahaki Ramazan ayında komşuların birbirine gelip, gideceği, kucaklaşabileceğimiz büyüklerimizin elini öpebileceğimiz bir bayramı bekliyoruz. Bizde bu Ramazan Bayramı'nda hemşerilerimizin ayağına, evin gitmek istedik. Halk oyunları ekibimizle, tiyatrocularımızla, sanatçılarımızla Mamak caddelerinde, sokaklarında hemşerilerimizin bayramlarını kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başta Filistin'de olmak üzere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz"

Mamak halkının bayramını kutlarken Filistin'de zulüm gören vatandaşları unutmayan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, "Bayramlar sevginin, yardımlaşmanın, hoşgörünün doruğa çıktığı özel günlerdir. Bu ramazan bayramı da özellikle bu güzel ortamın değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Başta Filistin'de olmak üzere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Pandeminin gölgesinde ikinci Ramazan Bayramını geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki bayramlarda sağlık sıhhat içerisinde güzel bayramlar geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ