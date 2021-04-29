Mamak Belediyesi atölyelerinden modern tasarımlar
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Mamak Belediyesi atölyelerinden modern tasarımlar

Mamak Belediyesi atölyelerinden modern tasarımlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyeleri ve üretim tesisleri adeta mobilya fabrikası gibi çalışıyor.

Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyeleri ve üretim tesisleri adeta mobilya fabrikası gibi çalışıyor.

Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde kent mobilyaları, kütüphaneler, büro mobilyaları, dolaplar, raflar, kamelya üretimi, kuş yuvaları, sokak hayvanları besleme odakları üretilirken, yüzde 70'lere varan oranda da tasarruf sağlanıyor. Atölyede imal edilen ürünler, ilçenin farklı bölgelerindeki parkları süslüyor. Kauçuk zemin parkesinden oturma banklarına, çocuk oyun gruplarından spor aletlerine kadar park ve yeşil alanlarda kullanılan malzemelerin üretildiği atölyeler adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Adeta bir sanayi tesisi gibi çalışan atölyelerde bir yılda 2 bin metrekare kauçuk zemin üretimi yapıldı. Çocuk oyun ve spor alanlarında kullanılan kauçuk zemin sayesinde parklar çocuklar için daha güvenli hale getirildi. Park ve yeşil alanlarda bin adet yeni oturma bankı yerini alırken, içinde birçok farklı spor aleti bulunduran 50 spor gurubu, 40 takım oyun grubu oluşturuldu.

Atölyede ilçedeki çeşitli sebeplerle hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen çocuk oyun grupları, banklar, parklarda bulunan aletlerdeki eksiklikler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün saha ekipleri tarafından tespit ediliyor. Ekipler tarafından yapılan tespitlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen bildirimler de dikkate alınarak tamir programı oluşturuluyor. Belirlenen program doğrultusunda da atölye ekipleri anında müdahalelerle işlemi tamamlıyor.

Belediye mobilya ve dekorları da üretiliyor

Mamak Belediyesi tarafından hizmete açılan aile merkezleri, spor tesisleri, hizmet binası, sosyal tesislerde bulunan büro mobilyaları, kütüphane dolapları, kapıları, sergi kaideleri, tiyatro dekorları da yine Mamak Belediyesi atölyelerinde yapılıyor. Mamak Belediyesine bağlı müdürlüklerin büro mobilyalarını da üreten atölyeler tüm bunların tadilatlarını da gerçekleştiriyor.

Parklara ve diğer kamu alanlarına yönelik üretimle önemli oranda tasarruf sağlarken, hizmetin en iyisini verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Tüm atölyelerimiz, tesislerimiz, Mamak'ımız için üretim yapıyor. Üretimin yanı sıra, bakım onarım çalışmalarımız da kendi personelimizce kendi tesislerimizde yapılıyor" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi atölyelerinden modern tasarımlar
Mamak Belediyesi atölyelerinden modern tasarımlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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