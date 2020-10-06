Mamak Belediyesi 50 zabıta memuru istihdam edecek
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Mamak Belediyesi 50 zabıta memuru istihdam edecek

06.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:51
Mamak Belediyesi 50 zabıta memuru istihdam edecek

Mamak Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak ön lisans ve lisans mezunları arasında açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek.

Mamak Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak ön lisans ve lisans mezunları arasında açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, B sınıfı sürücü belgesine sahip, ön lisans ve lisans mezunları arasında 2020 KPSS sınavından istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.

Mamak Belediyesince ön lisans mezunu 20, lisans mezunu 30 olmak üzere toplam 50 kişi istihdam edilecek.

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 30 Kasım-4 Aralık'ta saat 17.00'ye kadar belediyenin Durali Alıç Mahallesi'ndeki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'na başvuru evraklarını şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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