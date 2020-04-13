Mamak Belediyesi 14 noktada maske dağıtıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mamak Belediyesi 14 noktada maske dağıtıyor - Haberler
Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Mamak Belediyesi 14 noktada maske dağıtıyor

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde ilçede 14 noktada vatandaşlara maske dağıtıyor.

13.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:32
Mamak Belediyesi 14 noktada maske dağıtıyor

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde ilçede 14 noktada vatandaşlara maske dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 14 noktada "maske dağıtım istasyonu" kuruldu.

Gün içinde trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde de kavşaklardaki trafik ışıklarında maske dağıtımına devam ediliyor.

Vatandaşlar kendilerine en yakın maske dağıtım noktasını, Mamak Belediyesinin "www.mamak.bel.com.tr" adresli kurumsal internet sitesinden öğrenebiliyor. Yaklaşık 250 bin maske dağıtan Mamak Belediyesi, bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Mamak Belediyesi, atık maske ve eldivenler için ilçedeki 100 noktaya özel çöp konteynırı yerleştirdi. Konteynırların yerleri de belediyenin internet sitesinden görülebiliyor.

"İmkanlarımızı virüsle mücadele için seferber ettik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısını tekrarladı.

Vatandaşların dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında mutlaka maske takmaları gerektiğinin altını çizen Köse, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletimiz maske dağıtıyor. Biz de bu mücadelede devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Atık maske ve eldivenlerimizin de kesinlikle sokağa atılmaması gerekiyor. Bu yüzden 100 ayrı yere özel çöp konteynırı koyduk. İsteyenler iki kat kapalı çöp poşetinde biriktirip bu atıkları yok edilmek üzere bize teslim edebilir. İmkanlarımızı virüsle mücadele için seferber ettik. 14 kuralı bütün billboardlara astık, on binlerce el broşürü dağıttık, asansörlerimizde işaretleme yaptık. Dezenfekte işlemleri 24 saat 64 mahallemizde sürüyor."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Ebru Polat İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Mamak Belediyesi 14 noktada maske dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:22:54. #1.15#
title