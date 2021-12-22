Mamak'ta vatandaşlara çay ve çorba ikramı

ÇAY, AFYON (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, 136 bin 455 bardak çay, 637 bin 423 kase çorba ikramı gerçekleştirdi.

Belediyenin, çay ve çorba ikramından sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler, vatandaşlar ile kamu görevlileri faydalanıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hijyenik ortamda pişirilen çorbaların tek kullanımlık bardaklarda Mamaklı vatandaşlara ikram edildiğini bildirdi.

Sabah işe gitme telaşında olanlara sıcak çay ve çorbayla destek olduklarını belirten Köse, "Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanındayız. Söz verdiklerimizi ve daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.