Mamak Belediye Başkanından Çubuk Belediye Başkanına ziyaret
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Mamak Belediye Başkanından Çubuk Belediye Başkanına ziyaret

12.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:20
Mamak Belediye Başkanından Çubuk Belediye Başkanına ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Çubuk Belediyesinin yeni belediye binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Köse, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni belediye binasının Çubuk'a yakışır bir bina olduğunu dile getiren Köse, misafirperverliğinden dolayı Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

Köse, "Gerçekten güzel bir belediye binası kazandırılmış. Allah bu belediye hizmet binasında ilçeye nice güzel işler yapmayı nasip etsin. Bu vesile ile yeni belediye hizmet binasının Çubuk halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra yeni hizmet binasının birimleri gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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