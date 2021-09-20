Mamak Belediye Başkanı Murat Köse pazarda denetim yaptı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ilçedeki pazarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Köse denetimlerinde stantlarda etiket olup olmadığıyla ilgili inceleme yaptı, meyve ve sebzeleri stantlarda titizlikle sergileyen esnafı tebrik etti.

Köse, zabıta ekiplerinden sık sık pazar alanını gezmelerini, maskesiz satış yapılmamasına, vatandaşların maskesiz pazara girmemesine özen göstermelerini istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, belediye olarak pazar yerlerinin temizliğini ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarında hem ilçe sakinlerinin hem de esnafın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduklarını ifade ederek, üzerlerine düşen çalışmaları yerine getirirken vatandaşlardan da aynı duyarlılığı göstererek, kurallara riayet etmelerini rica ettiklerini aktardı.