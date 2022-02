Mamak Belediye Başkanı Köse, vatandaşlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyecilik hizmetlerinde daha kaliteli ve güzel işler yapabilmek için Tam Açık Kapı Uygulaması (TAK) ile Mamaklı vatandaşlarla birebir istişarede bulunuyor

Mamak Belediyesinin katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği Tam Açık Kapı (TAK) uygulaması, Mamaklı vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyecilik hizmetlerinde daha kaliteli ve güzel işler yapabilmek için Tam Açık Kapı Uygulaması (TAK) ile Mamaklı vatandaşlarla birebir istişarede bulunuyor.

Uygulama kapsamında Mamaklı vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Köse, "Sadece makamda değil, gerek esnaf ziyaretleri gerekse mahalle buluşmaları ile vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz" dedi.

"Gönül köprülerimizi her daim güçlü ve sağlam tutacağız"

Her yaştan ve her kesimden vatandaşın fikirlerini alarak ilçeyi birlikte yönetmenin gayreti içinde olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Her bir vatandaşımızın talep ve önerisi bizim için çok kıymetli. Çalışma arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gönülden bağlı olduğumuz ilçemizde hep birlikte güzel işler ve hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Gönül köprülerimizi her daim güçlü ve sağlam tutacağız" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel