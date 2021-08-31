Mamak Belediye Başkanı Köse, Tam Açık Kapı Uygulaması kapsamında halkla buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, halk şikayet ve önerilerini dinlemesi için başlatılan Tam Açık Kapı Uygulaması (TAK) kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, halk şikayet ve önerilerini dinlemesi için başlatılan Tam Açık Kapı Uygulaması (TAK) kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 7'den 70'e tüm Mamaklılarla buluşmasını sağlayan Tam Açık Kapı Uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluşarak şikayet ve önerilerini dinledi. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların kalplerine dokunduklarını ifade eden Köse, "Her kesimden vatandaşımızın gelip bizi ziyaret etmesinden son derece memnunuz. İmkanlarımız ölçeğinde yapabileceğimiz her türlü katkıyı vatandaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bütün birimlerimizle istek ve taleplerin çözümü noktasında 7/24 çalışıyoruz, üretiyoruz. Tek arzumuz var o da Mamaklıların daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı