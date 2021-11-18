Başkan Köse, Tahmazoğlu'nu Ağırladı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Mamak Belediye Başkanı Başkanı Murat Köse, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ağırladı.

Başkan Köse ve Başkan Tahmazoğlu kendi bölgelerinde yaptıkları mevcut çalışmaları ve gençlik projelerini değerlendirerek istişarede bulundu. Başkan Köse, " Geleceğimize yatırım yapmaya bu yatırımları da yaparken gençlerimizin istek ve taleplerine göre projelerimiz şekillendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Gençlere yatırım geleceğe yatırım

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " Belediye olarak öğrencilerimiz ve gençlerimiz için yaptığımız tüm yatırımların ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun farkındayız. Bugün burada gençlere yönelik projelerimizi değerlendirdik" dedi.