Mamak Belediye Başkanı Köse, Şahap Gürler Mahallesi'nde yapımı süren pazar yerini inceledi
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Mamak Belediye Başkanı Köse, Şahap Gürler Mahallesi'nde yapımı süren pazar yerini inceledi

Mamak Belediye Başkanı Köse, Şahap Gürler Mahallesi'nde yapımı süren pazar yerini inceledi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Şahap Gürler Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Şahap Gürler Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Murat Köse, yaptığı açıklamada, ilçenin 24. pazar yerine kavuştuğunu belirtti. Toplam 1500 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinin gelecek hafta hizmet vermeye başlayacağını aktaran Köse, şöyle dedi:

"Burada eksikliği hissedilen en büyük ihtiyaçlardan biri de pazar yerimizdi. İnşallah onu da çözüme kavuşturduk. Pandeminin en ağır şekilde kendisini hissettirdiği bu dönemde bile hamdolsun, devletimize güvenerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temennimiz, mahcup olmadan yatırımlarımızı tamamlamak. Hizmet üretirken önceliğimiz milletimizdir. Aslolan Mamak'ımızdır, vatandaşımızdır. Kapalı pazar yerlerimizin sayıları artacak inşallah. Şimdiden Yeşilbayırlı ve Şahap Gürlerli hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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