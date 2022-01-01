Mamak Belediye Başkanı Köse, muhtarlara yeni yıl projelerini anlattı Açıklaması

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önümüzdeki hafta Mutlu Taş Ocakları kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Köse, 2021'in son gününde Lavanta Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Yıl boyunca yapılan çalışmalar ve önümüzdeki yılda gerçekleşecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Köse, 2021 yılının salgından dolayı zorlu geçtiğini, bu zorlu şartlara rağmen ilçede hizmetleri aksatmadan yürüttüklerini belirtti.

Köse, "Her hafta farklı mahallelerimizde açılışlar gerçekleştiriyoruz. Mamak'a her geçen gün daha güzel eserler kazandırılıyor. Mamak ilçemiz özellikle millet bahçeleriyle, lavanta bahçeleriyle, ekolojik köyleriyle, bilim, sanat ve aile merkezleriyle bir marka şehir haline geldi." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüm alanında Mamak'ın kabuk değiştirdiğini kaydeden Köse, Altıağaç-Karaağaç, Hüseyingazi kentsel dönüşüm alanında çalışmaların devam ettiğini, Diriliş Mahallesi'nde de 5'inci etap çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Köse, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra Samsun Yolu çerçevesindeki 14 mahallemizi kapsayan 4 bin 500 konutun çalışmalarına da başlandı. Dutluk'ta ise 548 konutun inşaatları tamamladı. Yakında Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde kura çekimi yapılacak. Mutlu Taş Ocakları'nda da son noktaya gelindi. Önümüzdeki hafta itibarıyla Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm çalışmamıza önemli bir hızla başlamış olacağız. Kıbrıs Kanyonu'yla ilgili planlama çalışmaları tamamladı ve tahsis çalışmalarında sona gelindi. Milli Emlak'ın kanyonda bulunan arsalarının tamamını devralıyoruz. Kızılca'da yapmayı planladığımız oto sanayi sitesinde de güzel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Orada bulunan 80 dönümlük bir arsa Mamak Belediyesine geçti. İnşallah 2022 yılı sonunda sanayimizi bitirmiş olacağız ve ilçemiz bir oto sanayi sitesine kavuşmuş olacak."

Toplantıya Başkan Köse'nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören de katıldı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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