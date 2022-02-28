Mamak Belediye Başkanı Köse, kandil simidi dağıttı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Miraç Kandili vesilesiyle vatandaşlara kandil simidi ve lokma tatlısı ikram etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Abidinpaşa Merkez Camii'nde akşam namazı sonrası, Saimekadın Merkez Camii'nde ise yatsı namazı sonrası vatandaşlara Kandil Simidi ve lokma tatlısı ikram etti. Başkan Köse, "Miraç Kandilimizin hepimizin bağışlanmasına vesile olsun, Rabbim bizleri Sırat-ı Müstakimden ayırmasın inşallah" dedi.

Vatandaşlar kandillerde gerçekleştirilen simit dağıtımı organizasyonlarının kandili hatırlatmak ve geleneklerimizin unutulmaması açısından çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyerek, Mamak Belediyesinin kandil simidi etkinliğini gelenek haline geldiğini söyledi.

İnsanlık aleminin salgın hastalıklar, savaş ve türlü felaketlerle sınandığı bu mübarek günde Yüce Allah'tan Ülkemize, İslam Alemi ve bütün insanlığa sağlık sıhhat getirmesini temenni eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu duygu ve düşüncelerle, hemşerilerimizin, aziz milletimizin, Alem-i İslam'ın Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA