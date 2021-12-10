Mamak Belediye Başkanı Köse'den vatandaşlara ve personele kapıda karşılama - Haberler
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Mamak Belediye Başkanı Köse'den vatandaşlara ve personele kapıda karşılama

Mamak Belediye Başkanı Köse'den vatandaşlara ve personele kapıda karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı ve personeli belediye kapısında karşıladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı ve personeli belediye kapısında karşıladı. İlk olarak mesaiye gelen personeli karşılayan Başkan Köse, daha sonra belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşılayarak "Hoş geldiniz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı ve personeli belediye kapısında karşıladı. İlk olarak mesaiye gelen personeli karşılayan Başkan Köse, daha sonra belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşılayarak "Hoş geldiniz" dedi. Mesai arkadaşları ile bütün Mamaklıların hizmetinde olacaklarını belirten Başkan Köse, "Gerek personelimiz, gerek yönetici arkadaşlarımız, gerek şahsım her zaman alanda, belediyede, sokakta, caddede kısacası ilçenin her noktasında her yerde hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İlk günkü aşkla durmadan, yorulmadan, daha büyük azim ve kararlılıkla ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz birlikte güzeliz, birlikte Mamak'ız" dedi. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse'den vatandaşlara ve personele kapıda karşılama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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