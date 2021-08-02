Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa ziyaret
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Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki esnafları ziyaret etmeye devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki esnafları ziyaret etmeye devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, esnafa ziyaretini sürdürüyor. Daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet anlayışını sürdürmek amacıyla esnafa ziyaret gerçekleştiren Başkan Köse, Aşık Veysel ve Peyami Safa Mahallesi esnafını ziyaret etti. Mamak yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında esnaf ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Başkan Köse, yerinde ve birlikte yönetim anlayışı ile çalıştıklarının altını çizerek, "Mamak'ta göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. 'Mamak'ı, Mamaklılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Mamak'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz" dedi.

Ziyaretler devam edecek

Mahalle ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Köse, "Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Mamak'ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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