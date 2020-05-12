Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa moral ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa moral ziyareti

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Boğaziçi Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa moral ziyareti
12.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:18

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Boğaziçi Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçeyi mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Mamaklıları ziyaret ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Köse, Boğaziçi Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske dağıtımı gerçekleştiren Başkan Köse, alışveriş için çarşıda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Başkan Köse, yeni tip Korona virüs salgınına karşı Mamak Belediyesi olarak büyük bir gayretle mücadele ettiklerinin altını çizerek, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.

"Ulaşmakla mükellefiz"

Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Köse, "İlçemizde zaman zaman esnafımızı, vatandaşımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bizlere ulaşamayanlara biz ulaşmakla mükellefiz. Bizler halkımıza hizmet etmek için varız. Dünyada etkili olan pandemiden dolayı esnafımıza moral ziyareti gerçekleştirdik. Esnaf kardeşlerimizi sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyararak maske dağıtımını da yaptık. Tek bir amacımız vardır, o da halkımıza hizmetlerin en güzelini götürebilmektir" dedi.

Korona virüs nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatın farklı bir noktaya geldiğini ifade eden Köse, "Ülkemiz, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüs ile mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı, tüm dünya ülkelerine örnek oldu. İnşallah, bu süreci en kısa sürede atlatarak normal hayatımıza döneriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haber
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Bahçeli'den Akşener'in 'memleket masası' teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den...
Gönüllü tanıtım elçisi Rus yenge: Türkiye'yi sevmemek mümkün değil
Gönüllü tanıtım elçisi Rus yenge: Türkiye'yi sevmemek mümkün değil
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Hadise Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Dha Adana Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa moral ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 10:29:11. #1.15#
title