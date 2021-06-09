ATO Başkanı Baran: "Hizmet sektörü kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladı"
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ATO Başkanı Baran: "Hizmet sektörü kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladı"

ATO Başkanı Baran: 'Hizmet sektörü kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladı'
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle zor bir süreç yaşayan hizmet sektörünün kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladığını bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle zor bir süreç yaşayan hizmet sektörünün kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladığını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 sürecinde uygulanan kısmi kapanma, tam kapanma gibi tedbirler ile sosyal izolasyonun artırılmasının hizmet sektörü çatısı altında yer alan sektörleri etkilediğine dikkati çekti.

Kademeli normalleşmeyle birlikte hizmet sektöründe canlanma yaşandığını aktaran Baran, "Okulların tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte yurt, kantin ve servis aracı işletmecileri de ekonomik faaliyetlerine dönmüş olacak." ifadelerini kullandı. Baran, salgın süresince sektörlerin gündeminde yer alan konuları ilgili ve yetkili makamlara aktardıklarını ve çözüm üretilmesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Mamak Belediye Başkanı Köse de kademeli normalleşmeyle birlikte hizmete başlayan iş yerlerini ziyaret ettiğini ve buralarda hareketliliğin başladığını bildirdi.

ATO Başkanı Baran: 'Hizmet sektörü kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladı'
ATO Başkanı Baran: 'Hizmet sektörü kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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