Köse, belediye çalışanları ile bayramlaştı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verdi, "Mamak için heyecanla çalışıyoruz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verdi, "Mamak için heyecanla çalışıyoruz" dedi.

Belediyenin hizmet birimlerini tek tek ziyaret eden Köse, belediye personeline aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyerek nice bayramlarda buluşmak temennisinde bulundu.

Hizmetin emekçisiyiz Mamak Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Köse, "Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Mamak Belediyesi, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürleri, çalışanlarıyla tam bir uyum içerisinde. Beraber çalışmaktan gurur duyduğum tüm mesai arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretiyoruz. Bunda en büyük katkılardan biri sizlerindir. Önümüzdeki süreç önemli bir süreç; 2023 gibi bir hedef var. 2023'te, artık nefes alacağımız, belediye hizmetlerini çok daha rahat üreteceğimiz bir Türkiye'de hizmet üretmek istiyoruz. Hizmetin emekçisiyiz, üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Mamak için hızla ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre