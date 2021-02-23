Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Keleş, müteahhitlerle buluştu
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Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Keleş, müteahhitlerle buluştu

23.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:12
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Keleş, müteahhitlerle buluştu

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Keleş, imar planları, çevre düzenleme çalışmaları, park projeleri, yeşil temalı çalışmalar ile müteahhitlerin taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mamak'ın modern ve sağlam yapılara kavuşması için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Keleş, ilçedeki dönüşümün en önemli saç ayaklarından birisinin özel müteşebbisler ve müteahhitler olduğunu bildirdi.

İlçede planlı, güvenli ve sağlıklı bir şehirleşme adımları attıklarını anlatan Keleş, "Müteahhitlik, ekonominin lokomotifi olarak kabul edilen inşaat sektörünün en önemli unsurdur. Müteahhitlerimiz ile el ele vererek inşaat sektörüne yeni yatırım imkanları açacak çalışmaları ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Hamza Can da Mamak'ın şehir merkezine en yakın ilçe olmasına rağmen düne kadar tercih edilmeyen bir ilçe konumundan huzurlu ortamı, nezih mekansal düzenlemeleri ve modern konutlarıyla cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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