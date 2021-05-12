Mamak Ailesi Bayramlaştı
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Mamak Ailesi Bayramlaştı

Mamak Ailesi Bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaşanan pandemi dolayısıyla toplu bayramlaşma gerçekleştirilemeyen Mamak Belediyesi'nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geleneği yaşatmak adına personeliyle ayrı ayrı ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaştı.

Yaşanan pandemi dolayısıyla toplu bayramlaşma gerçekleştirilemeyen Mamak Belediyesi'nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geleneği yaşatmak adına personeliyle ayrı ayrı ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaştı. Mamak'ın rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için canla başla çalışan personeline teşekkür eden ve onların bayramlarını kutlayan Başkan Köse, çalışanları koronaya karşı daha dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Gönlümüzde mesafe yok

Başkan Köse'nin, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği bayramlaşma töreninde ilk durağı Fen İşleri Alt Yapı Şube oldu. Tüm atölye personelinin tek tek bayramını kutlayan Köse, pandemi süresince gösterdikleri fedakarlıktan dolayı personele ayrıca teşekkür etti. Çalışanlardan gerek mesai içinde gerekse mesai dışında koronaya karşı çok dikkatli olmaları uyarısında da bulunan Başkan Köse, ardından sırayla Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, belediye hizmet binası, Zabıta Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak belediye personeliyle yüz yüze bayramlaşan Köse, personele bayram hediyelerini de takdim etti. Son olarak, personeline bu değerli günleri ailece dolu dolu bayram tadında geçirmelerini tavsiye eden Başkan Köse, "Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Mesafeler araya girse de gönlümüzde mesafe yok. Ramazan Bayramı'nın koronadan kurtulmaya vesile olacak bir bayram olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'na kadar olan süreci kazasız, sağlıkla geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Ailecek hepinizin bayramını tebrik ediyorum, büyüklerinizin ellerinden öpüyorum. Her günümüzün bayram günleri gibi olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Ailesi Bayramlaştı
Mamak Ailesi Bayramlaştı
Mamak Ailesi Bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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