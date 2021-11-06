Mamak'a Uzatmada Kaybettik

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, Ankara'da Mamak Belediyesine uzatmaya giden maçta 102-99 kaybetti. Ortaya konan üstün mücadele skora yansımadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 6. Hafta karşılaşmasında Mamak Belediyespor'a konuk oldu. Maçı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Mücadelede ilk periyot 23-15'lik skorla Mamak Belediyespor'un üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta skor ve oyun üstünlüğünü ele geçiren ekibimiz farkı eritti ve soyunma odasına 47-45'lik skorla gidildi.

Maçın ikinci yarısında üstün olan temsilcimiz, skor üstünlüğünü ele geçirse de Mamak Belediyespor son saniyelerde öne geçmeyi başardı. Diante Watkins'in son saniyelerde pota altından bulduğu isabetle skor 85-85'e geldi ve maç uzatmaya gitti.

Özverili mücadelede uzatmalarda kaybettik

Uzatmalarda ilk dakikalarda bulduğumuz sayılarla öne geçsek de yaptığımız basit hatalar sonucu mücadeleden 102-99 mağlup ayrıldık. Takımızda Diante Watkins 23 sayı, 6 asist, 4 ribaunt ve 4 top çalma istatistiğine ulaştı. Sercan Topcu 15, Ali Tuncer 13, Murat Kozan 11 ve Fatih Cantitiz 10 sayısı çift haneli skor üreten diğer oyuncularımız oldu. Karşılaşmada süre alan tüm oyuncularımız skora katkı verdi.

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