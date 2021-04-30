Mamak'a trafik eğitim pisti ve parkı
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Mamak'a trafik eğitim pisti ve parkı

Mamak'a trafik eğitim pisti ve parkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye "Trafik Eğitim Parkı" kazandırdı.

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye "Trafik Eğitim Parkı" kazandırdı.

Durali Alıç Mahallesi'nde 5 bin 400 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan park, açılış için gün sayıyor. Trafik Eğitim Parkı'nın aynı zamanda Mamak'ın sosyal yaşamına da katkı sağlayacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımıza trafik eğitiminin eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde verilerek onların güvenli yarınlara hazırlanmasına katkı sunacağız" dedi.

Mamak Belediyesi, anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine akülü arabalarla trafik kurallarını anlatacak. Kurulan trafik eğitim parkuru, çocuklara teorik ve uygulamalı eğitim verecek. Öğrenciler, kendileri için özel olarak dizayn edilen araçlara binip trafik kurallarını görerek ve yaşayarak öğrenecekler. Yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, akülü araç garajı, trafik eğitim binası, tünel yer alıyor. Parkta ayrıca trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor.

"Günlük hayattaki becerilerini artırmalarını sağlanmış"

Parkta yetişkinler için de dinlenme alanlarının yer alacağını kaydeden Başkan Köse, "Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları yaratıyoruz. Bu alanda biz minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımızın alacakları eğitim ile kendi güvenlikleri açısından oldukça verimli olacak, proje kapsamında öğrencilerin uygulamalı olarak trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini artırmalarını sağlanmış olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Mamak'a trafik eğitim pisti ve parkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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