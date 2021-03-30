Mamak'a hoş geldin bebek
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Mamak'a hoş geldin bebek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mamak'a hoş geldin bebek

Mamak Belediyesi bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşarak, bebeğin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşan bebek çantası hediye ediyor.

Mamak Belediyesi bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşarak, bebeğin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşan bebek çantası hediye ediyor.

"Sosyal Belediyecilik" uygulamalarının öncüsü Mamak Belediyesi ilçede ikamet eden ve bebek sahibi olan aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Bebeği 0-3 aylık olan ailelere hediye edilen "yenidoğan hediye paketi" ile hem ailelerin mutluluklarına ortak olunuyor, hem de bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanıyor. Gönül Belediyeciliği ilkesinden hareketle, doğumdan itibaren vatandaşların hayatlarının her evresinde yanlarında olan, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen bir belediyecilik anlayışlarının olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, 'Güzel Mamak' ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla 'Hoş geldin Bebek' uygulamamıza devam ediyoruz. İnsanı temel alan anlayışımızla iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Köse uygulama kapsamında 2 yılda 5 bin 660 yenidoğan paketi hediye ettiklerini söyledi.

Bebeklere hoş karşılama

Özel olarak hazırlanan hediye paketlerinin içinde bir bebeğin temel ihtiyaçları olan zıbın takımı, bebek taşıma çantası, bebek malzeme taşıma çantası, biberon ve damaklı emzik bulunuyor. Ailelerin maddi yükünü de hafifleten paketleri doğum yapan aileler bebeğin kimliğiyle belediyeden alıyor. - ANKARA

Mamak'a hoş geldin bebek
Mamak'a hoş geldin bebek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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