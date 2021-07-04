Mamak'a Bir Kardeş Daha
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Mamak'a Bir Kardeş Daha

Mamak'a Bir Kardeş Daha
Habermetre - Haberler | Toplum

Mamak Belediyesi, Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi ile kardeşliğe imza attı.

Mamak Belediyesi, Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi ile kardeşliğe imza attı. Her iki belediye arasında hizmet işbirliğini, bilgi-deneyim paylaşımı ve iki ilçe halkı arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen protokolü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat imzaladı.

Protokol kapsamında iki ilçe belediyesi arasında, kültürel, ekonomik ve eğitim konusu gibi birçok alanda destek ve iş birliği sağlanacak. Samimi bir atmosferde sohbet havasında gerçekleşen programda her iki belediye de Kardeş Şehir Projesi'nden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Köse yaptığı konuşmada, Mamak Belediyesi olarak Haliliye Belediyesi ve Haliliye ile gönül bağımız bulunuyor. Bu gönül bağıyla birlik ve beraberlik içerisinde hemşeri hukukunu oluşturma konusunda önemli adımlar attık" dedi. Başkan Canpolat da konuya dair yaptığı açıklamada "Haliliye'mize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" dedi. Protokolün imzaları sonrası Başkan Köse, Başkan Canpolat ile bir araya gelerek, fikir alış verişinde bulundu. Protokol imzalama töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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