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Mamak 1 Eylül'de parkeye dönüyor

Covid-19 sonrası Beyaz Sezon (oynanmamış) ilan edilen Türkiye Basketbol Ligi, 16 Ekim'de yeniden başlıyor.

Mamak 1 Eylül'de parkeye dönüyor
08.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:16

Covid-19 sonrası Beyaz Sezon (oynanmamış) ilan edilen Türkiye Basketbol Ligi, 16 Ekim'de yeniden başlıyor. Lige katılım için gerekli koşulları gerçekleştiren Mamak Belediyesi, geçen sezon elde ettiği başarılı performansı bu yılda göstermek için parkede ter dökecek.

1 Eylül'de çalışmalara başlayacak olan Yeşil-Beyazlılar'da yola Baş Antrenör Murat Dikmen'le devam edilecek. Dikmen, "Takımı yeniden oluşturma sürecinde öncelikle iç transferleri, sonrasında ise dış transferleri tamamlayacağız. Geçen yıl play-off potasında girmeyi başarmıştık. Bu yıl da aynı başarılı performansı göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Maçlar canlı yayınlanacak

Salgın sonrası Mamaklıların spor müsabakalarına hasret kaldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ülkemiz, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüsle mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı tüm dünya ülkelerine örnek oldu. Bu alınan önlemler sayesinde parkeye dönecek takımımızın seyir zevki yüksek maçlarını Mamaklılar canlı yayınlarımız ile izleyebilecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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