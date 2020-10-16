Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
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Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti

16.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:22

- Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi.

- Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti

SİVAS - Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu. Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım'ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı. Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.

Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönlünü fethetti. Sosyal medyada Çılgınlar 58 taraftar grubu tarafından paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu.

Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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