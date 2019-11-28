Mamadou Diarra: Biz Bursaspor’uz

28.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:13

Bursaspor'un başarılı stoperi Mamadou Diarra, ligin üst tarafından kalmaları için her maçın final niteliği taşıdığını vurgularken, "Biz Türkiye'nin en büyük takımlarından Bursaspor'uz. Küçük takım diye bir kavramımız yok" dedi.