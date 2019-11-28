Mamadou Diarra: Biz Bursaspor’uz
Bursaspor’un başarılı stoperi Mamadou Diarra, ligin üst tarafından kalmaları için her maçın final niteliği taşıdığını vurgularken, “Biz Türkiye’nin en büyük takımlarından Bursaspor’uz. Küçük takım diye bir kavramımız yok” dedi.
28.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:13
Bursaspor'un başarılı stoperi Mamadou Diarra, ligin üst tarafından kalmaları için her maçın final niteliği taşıdığını vurgularken, "Biz Türkiye'nin en büyük takımlarından Bursaspor'uz. Küçük takım diye bir kavramımız yok" dedi.
Kaynak: Dugout
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