Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: "2021 yeni sezon elbiselerimiz hazır"
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Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: "2021 yeni sezon elbiselerimiz hazır"

09.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:15
Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin:

Bebek ve çocuk giyiminde geleneksel çizgiler ile modern çizgileri bir araya getirerek sektörde dikkatleri üzerine çeken Mama Latte Bonnet kurucusu Ahsen Erçetin 2021 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bebek ve çocuk giyiminde geleneksel çizgiler ile modern çizgileri bir araya getirerek sektörde dikkatleri üzerine çeken Mama Latte Bonnet kurucusu Ahsen Erçetin 2021 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.

Erçetin, 2021 yılında başta çocuklar olmak üzere anne ve babaların da çok sevecekleri tasarımları hazırladıklarını ifade ederek "2021 yılında yeni tasarımlar çok beğeni toplayacak. Çocukların severek giyecekleri elbiseler özellikle doğal malzemelerden üretildikleri için anne ve babalar tarafından da güvenle tercih edilecekler" Dedi.

"Çocuklar çok sevecek"

2021 tasarımları hakkında bilgi veren Ahsen Erçetin, "Mama Latte Bonnet olarak başlattığımız yolculuğumuzda şimdiye kadar pek çok bebeğin ve çocuğun sevinmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. 2021 yılında da yine çizgimizi koruyarak ürettiğimiz yeni sezon elbiselerimiz başta çocuklar olmak üzere anne ve babalar tarafından çok sevilecekler. Her zaman rahatlıkla giyilecek elbiseleri özellikle 2021 yılının beğenilerine göre hazırlandık" şeklinde konuştu.

Kendi kızına diktiği elbisenin çok beğenilmesinin ardından kendi markasını kuran ve tasarımlarını sadece Türkiye'ye değil dünyaya sunmayı başaran Ahsen Erçetin, "Şimdilik pek çok ülkeden yoğun talep alıyoruz ve bu talepler gün geçtikçe artıyor. Her zaman ödün vermediğiniz kalitemiz sayesinde alanda fark yaratmaya devam ediyoruz" dedi. Dünya çapında Türk bebek elbisesi olarak tanınan ürünlerin tanıtım açısından da önemli olduğunu belirten Erçetin, 2021 yaz sezonu için üretilen elbiselerin önümüzdeki günlerde satışının başlayacağı müjdesini verdi. - KOCAELİ

Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: '2021 yeni sezon elbiselerimiz hazır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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