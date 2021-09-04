Malzemenin özüne odaklanıyor

Ege'nin müdavim balıkçı restoranı kültürünü ve denizden taze çıkan lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Sea Salt, Ortaköy, Feriye'de açıldı.

Ege'nin müdavim balıkçı restoranı kültürünü ve denizden taze çıkan lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Sea Salt, Ortaköy, Feriye'de açıldı. Taze ve yüksek kalitede malzeme en önem verdikleri konu. Ege ve Akdeniz'in sevilen lezzetlerini mutfakta kendi stillerinde yorumladıkları reçetelerden oluşan bir menüleri var. Boğaz manzaralı ferah dekorasyonun yanı sıra mutfağın ruhuna uygun sade sunum detaylarıyla Ege'ye özgü bir deneyim yaratmayı amaçlıyorlar.

LAGOS BALIĞI MERSİN'DEN

Sea Salt'ta sekiz çeşit günlük meze taze olarak hazırlanıyor ve her günün seçenekleri değişebiliyor. Sezonuna göre seçilen balık çeşitleri soslardan uzak, tamamen yalın bir şekilde tabaklanıyor. Lagos balığı Mersin'den özel olarak getirtiliyor. Trança balığıysa en sevilen lezzetlerinden. Ayrıca mavi kuyruk karides, bakır kazanda ahtapot ve suyu, lezzeti kaçmadan pişirilmiş ızgara balık çeşitleri var. En çok tercih edilen mavi kuyruklu karides ve bakır kazanda pişmiş ahtapot ikilisi. Fiyatları kişi başı 600-700 lira arası değişiyor.

SÖĞÜŞ KARİDESİ TADIN

Yazarımız Ebru Erke "Sea Salt'ın beğendiğim tarafı, mezelerde ve balıklı yemeklerde malzemenin gerçek lezzetini hissettiriyor olmaları. Bunun için malzemenin çok iyi kalitede olması şart. Aşırı soslu balık mezelerine burada yer yok" diyor ve ekliyor: "Malzemenin özüne odaklanılmış. Özellikle söğüş karides ve taze hazırlanan haşlama ahtapottan denemenizi tavsiye ederim." İstanbul; (0549) 438 99 53

Kaynak: Hürriyet