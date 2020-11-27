Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar
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Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar

27.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:31

Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar Toplamda 30 bin TL çalan oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi İzmir'de, bir kamyondan dükkana malzeme indirildiği esnada aracın kapısını açıp içinde 25 bin lira para bulunan çantayı çalan hırsızlar, polis...

Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar

Toplamda 30 bin TL çalan oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi

İZMİR - İzmir'de, bir kamyondan dükkana malzeme indirildiği esnada aracın kapısını açıp içinde 25 bin lira para bulunan çantayı çalan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Hırsızların içinde 25 bin TL bulunan çantayı çalma anları kameralara yansırken, tutuklanan zanlıların daha öncede içinde 5 bin TL bulunan başka bir çantayı çaldıkları ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Aydın Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Boya malzemeleri satan bir dükkanın önüne malzeme indirmek için bir kamyon yanaştı. Dükkandaki çalışanlar kamyonun kasasından malzemeleri indirdiği esnada iki hırsız bölgeye geldi. Bir şahıs etrafı gözetlerken, diğer şahıs çalışanların boşluğundan faydalanıp kamyonun kapısını açtı ve içinde 25 bin TL bulunan çantayı kısa sürede alarak kamyondan indi.

Hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi uzaklaştı

Çantayı çalan şahıs, hiç bir şey olmamış gibi etrafı kolaçan eden şahısla birlikte olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Hırsızlık anları, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Malzemeler indirildikten sonra bir çalışan kamyonda çantanın olmadığını fark ederek, güvenlik kameralarını izledi ve çantanın çalındığı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Ekipler, güvenlik ve MOBESE kameralarını izleyerek şüphelileri takibe aldı. Uzun süren takibin sonucunda adlarının Abubekir Ü. ve Özgür A.oldukları öğrenilen şahıslar, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Başka bir araçtan içinde 5 bin TL bulunan bir çantayı daha çalmışlar

Daha önce Karşıyaka ilçesinde bagajı açık unutulan bir araçtan içinde 5 bin TL bulunan çantayı da çaldığı belirlenen hırsızlar, yapılan sorguda çaldıkları tüm parayı paylaştıklarını ve harcadıklarını söyledi. Çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunan zanlılar, yakalanmalarının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar
Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar
Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar
Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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