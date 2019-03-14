Malulen Emekli Olabilmek İçin Ankara'ya Yürüyor

İSTANBUL'da kalp yetmezliği nedeniyle emekli olmak için başvuruda bulunan, ancak gerekli raporu alamadığını iddia edden Sait Çotuk (56), sesini duyurabilmek için Anakara'ya yürümeye başladı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine ulaşan Çotuk, "Kimsem yok, bana sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.

?İstanbul'da yaşayan Sait Çotuk inşaatlarda boya ve fayans işleri yaparak geçimini sağlarken, 2014 yılında kalp krizi geçirdi. 5 kez anjiyo olduğunu belirten Sait Çotuk, çalışamaz duruma geldi. Sait Çotuk malulen emekli olabilmek için engelli raporu almak istedi. Ancak gerekli raporu alamayınca, İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye karar verdi. Dün sabah saatlerinde İstanbul Bayrampaşa'dan yola çıkan Sait Çotuk, bazı yerlerde otostop yaparak kendisini alan araçların da yardımıyla Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kadar geldi.

Sesini duyurabilmek için Ankara'ya yürüdüğünü söyleyen Sait Çotuk, "Ben kalp hastasıyım. Kalp nakline girmem gerekiyor, ama giremiyorum. Ne param var, ne de kalacak yerim. Ameliyattan sonra nerede gidip yatacağım, nerede dinleneceğim? Bakımım nerede yapılacak? Hiç kimsem yok. O yüzden ben 5 sefer malulen emeklilik için heyete girdim. Heyetten rapor aldım. Ancak hastanenin verdiği yüzde 90 engelli raporunu, İstanbul İl Sağlık Kurulu yüzde 50-55'e düşürdü. Bu şekilde benim malulen emekliliğimi engellediler" dedi.

Sait Çotuk eşinin ölümünden sonra durumunun kötüye gittiğini belirterek, "Ben inşaatlarda boya, fayans işleri yapıyordum. 2013 yılına kadar durumum iyiydi. 2008'de eşim meme kanserine yakalandı. Onunla uğraştım, çabaladım. Yenemedik hastalığı, eşimi 2013 yılında kaybettim. Eşimi kaybettiğimde ben tökezledim, yaşama küstüm. Bir sene sonra şiddetli bir kalp krizi geçirdim. Kalp yetmezliğim ortaya çıktı. Siyami Ersek Hastanesi'ne başvurdum. Bana orada, 'Kalp yetmezliğin çok yüksek, nakil gerekiyor' dediler. Nakil için sıraya girmem gerekiyor. Ben bugün sıraya girsem, organ çıktığı anda nakile girmem gerekiyor. Ama ben gidip de sıraya giremiyorum. Çünkü ne ameliyattan çıktıktan sonra kalacak bir yerim, ne de kendime bakacak durumum var. Buradan yürümemin sebebi de Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gidip durumumu söylemek. Kimsem yok, bana sahip çıkmalarını istiyorum" diye konuştu.

- Kocaeli

Kaynak: DHA