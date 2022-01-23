MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ - Haberler
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MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ

MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malül ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malül ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malül ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, Pazartesi, İstanbul, Kamu, Güncel, Haber

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