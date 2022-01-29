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Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

İstanbul Maltepe Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtacak bir ikrama başlıyor.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtacak bir ikrama başlıyor. Sabah saatlerinde belirlenen noktalarda yüzlerce vatandaşa çorba dağıtılacak.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede önceden belirlenen ve sabah işe giderken vatandaşların yoğun olarak kullandığı merkezi noktalarda çorba dağıtacak. Yüzlerce kişiye ikram edilecek ve her gün bir mahallede gerçekleştirilecek dağıtımda ilk haftanın programı ise şöyle:

"Pazartesi, 07.30 - Huzurevi Metro durağı (E-5 üstü)", "Salı, 07.30 - Küçükyalı Metro durağı (E-5 üstü)", "Çarşamba, 07.30 - Başıbüyük Süreyyapaşa hastanesi otobüs durağı", "Perşembe, 07.30 - Marmaray Maltepe istasyonu durağı", "Cuma, 07.30 - Fındıklı, Çınar Caddesi, No: 26, Boran taksi durağı yanı (otobüs durakları)". - İSTANBUL

Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

Maltepelilerin içini sabah çorbası ısıtacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi, Maltepe, E 5, Yerel, Haber

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