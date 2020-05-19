Maltepeliler saat 19.19'da balkonlarda buluştu
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Maltepeliler saat 19.19'da balkonlarda buluştu

Maltepeliler saat 19.19'da balkonlarda buluştu Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Maltepeliler saat 19.19'da balkonlarda buluştu
19.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:58

Maltepeliler saat 19.19'da balkonlarda buluştu

İSTANBUL - Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Maltepe sokaklarında İstiklal Marşı'nın yükselmesiyle birlikte coşkulu anlar yaşandı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene farklı bir şekilde kutlandı. Maltepe'de saat 19.00'da bando takımının yer aldığı otobüs ve folklor ekibi Maltepe sokaklarında dolaşarak vatandaşlara konser verdi. Ardından saat 19.19 olduğunda ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Maltepe'de de vatandaşlar evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkıp İstiklal Marşını okudu. Sokaklarda İstiklal Marşı'nın yükselmesiyle coşkulu anlar yaşandı.

Bando takımının yer aldığı otobüsten vatandaşları selamlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cumhuriyet kurulduğundan beri ilk defa insanlarımızın evlerinden katıldığı bir coşkuyu kutluyoruz. Çok iyi biliyoruz ki bu sene 19 Mayıs'ı yüzbinler, milyonlar sokaklarda kutlayacaktı. Ancak pandemi nedeniyle insanlarımız evlerinden programımıza eşlik ediyorlar. Bütün Maltepelilere canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uymaya devam ettiklerini belirten Kılıç, "Çünkü sokağa çıktığımızda yanımızdakine bulaştırma söz konusu. Cumhuriyetin sağlıklı bedenlere ihtiyacı var. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi. O nedenle öncelikle evde kalıp sağlıklı olacağız. Sonra 19 Mayıs'ımıza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Bu yıl biraz buruk kutladığımız bu günü inşallah gelecek yıl daha güçlü bir şekilde 81 milyon Türkiye hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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