Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi
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Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi

Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gece Kampı' etkinliğiyle güvenli bir ortamda hem kamp hayatını tecrübe ediyor hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Maltepe Belediyesi, Yalçın Kızılay Spor Kompleksi Rekreasyon Alanı'nda "Çocuklarla Gece Kampı" başlıklı bir dizi kamp etkinliği başlattı. 18 mahalleden 50'şer çocuk olmak üzere toplam 900 çocuk, güvenli bir ortamda kamp hayatını tecrübe ederken, spor kompleksinde yer alan basketbol sahası, yüzme havuzu gibi alanlar da çocukların kullanımına açılıyor. Her defasında 50 çocuğun alındığı günübirlik kamp programı, basketbol, yüzme gibi spor aktivitelerinin yanı sıra film gösterimi ve korunaklı bir şekilde yerleştirilen kamp ateşinin etrafında müzik dinletisi de içeriyor.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Pandemi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen alan, iki kişilik çadırlarda birer çocuk kalacak şekilde dizayn edildi. Kamp alanı güvenlik kameraları ile izlenirken, güvenlik görevlileri de gece boyunca alanda nöbet tutuyor. Maltepe Belediyesi görevlileri de oluşturulan WhatsApp grubu ile ailelere sürekli olarak bilgi geçiyor.

ÇOCUKLARDAN MESAJ VAR

Ülke gündeminde yer alan yangınlar da göz önünde bulundurularak ilk kamp programında eğitmenler, çocuklara kamp ateşi yakılırken ve söndürülürken nelere dikkat etmeleri gerektiğini özenli bir şekilde anlattılar. Çocuklar da müzik dinletisi sonrasında bir ağızdan "Ormanlarımız yok olmasın, hayvanlarımız ölmesin" mesajı verdiler.

'ONLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE'

Kamp programına Zümrütevler ve Fındıklı mahallelerinden çocuklarla başlandığını söyleyen Maltepe Belediyesi Spor Müdürü Vaner Pekin, "Çocukların aidiyet duygusunun ilerlemesi, öz güvenlerinin artması, daha fazla sorumluluk sahibi olmaları gibi temel kriterleri aşılamaya çalışıyoruz" dedi. Pekin, "Çocukların ailelerinden uzak bir bölgede, bir çadır ortamında, doğayla beraber, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabileceği, yeni arkadaşlar edinebileceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerin çocukların ilerleyen yıllardaki hayatlarına önemli bir yaşam tecrübesi katacağını düşünüyoruz. Temel amacımız bu" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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