Maltepeli çocuklar, sosyal medyayı bırakıp sokağa koştular

22.08.2019 11:36

Son zamanlarda hızla artan sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı Maltepe Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenledi. Belirlenen 3 mahallede, çeşitli eğitsel oyun ve yarışmalar düzenlendikten sonra katılımcılara sosyal medyanın zararları hakkında bilgi verildi.



Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sosyal medya bağımlılığına karşı duyarlılık oluşturulması amacıyla "Sosyal medyadan sosyal meydana" adlı bir etkinlik düzenleyerek çocukları sokağa davet etti. İlki 20 Ağustos Salı günü Başıbüyük'te yapılan etkinlikte, masa tenisi, badminton, dart, satranç branşlarında çeşitli eğitsel oyun ve yarışmalar düzenlendi. Maltepeli çocukların büyük bir ilgi gösterdiği etkinlik, 21 Ağustos Çarşamba günü Esenkent Özgecan Aslan Parkı, 22 Ağustos Perşembe günüyse Zümrütevler Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nda devam eden organizasyonlarla son buldu. Etkinlikler sonrası çocuklara, sosyal medya bağımlılığıyla ilgili mücadele eğitimi de verildi. Etkinlikten oldukça memnun ayrılan çocuklar, bu tür etkinliklerin sık sık tekrarlanmasını istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA