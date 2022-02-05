Maltepeli çocuklar görmek istedikleri ve sevdikleri İstanbul'u anlattı

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Kent Konseyi'nin ' İstanbul Çocuklara Soruyor' projesine Maltepe Belediyesi de katkı sundu. Maltepe'de yaşayan yaşları 6 ile 14 arasında değişen çocuklar, İstanbul ile ilgili ihtiyaçlarını, sorunlarını ve önerilerini atölye çalışmasıyla anlattı.

'İstanbul'daki tüm çocuklar Çocuk Meclisi'nin doğal bir üyesidir' yaklaşımından yola çıkılan projede, Maltepe'de yaşayan 6-14 yaş grubu çocuklar İstanbul şehri ile ilgili algılarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve önerilerini atölye çalışmasıyla sundu. Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün üstlendiği, Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki çalışmayla çocuklar için daha iyi bir İstanbul'un yol haritasının oluşturulmasına, geleceğinin şekillendirilmesine çocuklarla birlikte katkı sunuldu.

Video konferans ile çalışmaya katılan İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, kentte 18 yaş altında 4 milyona yakın çocuk ve gencin yaşadığını vurgulayarak, "Kent nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan çocukların yaşadığımız kent ile ilgili söyleyecek çok sözleri olduğunu biliyoruz. İstanbul'un çocuklara yönelik hedeflerinin oluşturulmasında çocuklarla birlikte çalışmayı hedefliyoruz. İstanbul Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi olsa da, bütün çocukların bu meclise gelemeyeceği düşüncesiyle biz onlara gitmek istedik. Yukarıdan aşağıya 'çocuklar için' değil 'çocuklarla birlikte' bir yol haritası oluşturmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

İsteklerini oy sandığına attılar

Çocuk dostu bir yaklaşım ile etkileşimli yöntemlerle hazırlanan çalışmada çocuklar birer bakım ustası gibi İstanbul'u mercek altına alıp, ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdi. Eğlenceli bir ortamda gerçekleşen çalışmada çocuklar İstanbul'un sevdikleri ve güzel buldukları, onları rahatsız eden, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri yönlerini belirleyip kendi çözüm önerilerini oluşturdu.

Çalışmalardan elde edilecek tüm veriler İstanbul Kent Konseyi'nde bir araya getirilerek değerlendirilecek, gruplanacak ve rapor halinde İstanbul'un çocukların gelecekte de yaşamaktan mutlu olacakları, gurur duyacakları bir kent olması için yerel yönetim ve kamuoyu ile paylaşılacak. Nisan ayına kadar sürecek projeye katılmak isteyen kurum ve uygulayıcılar 0212 449 4413/449 44 16 numaralı telefonlar ve info@istanbulcocuklarasoruyor.org adresinden proje ekibine ulaşabilir. - İSTANBUL