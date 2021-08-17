Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti

Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Maltepeli çocuklar İstanbul'un 3 güzide kulübünü tek tek ziyaret etmeye başladı.

Maltepeli çocuklar İstanbul'un 3 güzide kulübünü tek tek ziyaret etmeye başladı. Türk sporuna damgasını vuran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın müzelerini gezecek olan miniklerin ilk ziyareti sarı kırmızılı ekip oldu.

Maltepe Belediyesi, çocuklar için "Üç Büyükler" diye anılan Türkiye'nin en köklü üç spor kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerine ziyaret turu düzenlemeye başladı. Maltepeli çocuklar, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen gezi programının birincisinde Galatasaray Spor Kulübü'nün, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Türk Telekom Arena stadyumunu ve müzesini ziyaret etti.

Hazine dairesini gezdiler

8-14 yaş grubundan 60 çocuk, C90 görüş açısına sahip, Türkiye'nin ikinci en yüksek seyirci kapasiteli stadyumunun içinde stat turu gerçekleştirdi. Ali Sami Yen'in 1915 yılında kurduğu Galatasaray Müzesi'nin arşivinden derlenmiş kalıcı sergiyi barındıran Hazine Dairesi'ni gezerek sinevizyon gösterisini izlediler. Çocuklar, Galatasaray'ın 1905'ten günümüze yakaladığı ulusal ve uluslararası başarılarını, kazanılan madalyaları, kupaları, 1999-2000 yılında kazandığı Avrupa Kupası'nı, unutulmaz futbolcuların formalarını yakından görme fırsatını yakaladı. Bir sonraki programda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleşecek. Programa katılmak için 0216 305 73 62 numaralı telefondan Spor İşleri Müdürlüğü'nden ve 0538 051 29 27 numaralı Whatsapp danışma numarasından detaylı bilgi alınabilir. - İSTANBUL

Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti
Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti
Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti
Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti
Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü
Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepeli çocuklar Galatasaray'ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 16:46:58. #1.14#

title