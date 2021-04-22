Maltepeli 400 kursiyere hijyen eğitimi
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Maltepeli 400 kursiyere hijyen eğitimi

Maltepeli 400 kursiyere hijyen eğitimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi, pandemi dolayısıyla kendisine bağlı kurslar eğitim gören 400 kursiyere, hijyen, pandemi sürecinde evde stres ile mücadele etme ve adaptasyon ve psiko-sosyal destek gibi konularda seminer verdi.

Seminerden mutlu şekilde ayrılan kadınlar, bu süreçte yanında olduklarından ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce, Başıbüyük, Fındıklı, Gülsuyu, Esenkent kadın danışma merkezleriyle Üreten Engelliler Merkezi'nde çeşitli kurslara katılan 400 kursiyere hijyen, bireysel ve ev içi öfke kontrolü konularında seminer verildi. Pandemi dolayısıyla hijyenin önem kazandığı bir süreçte, belediyenin uzman psikologları tarafından verilen eğitim, interaktif şekilde gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde uzunca süreler boyu evde kalınmasından ötürü evde stres yönetimi, adaptasyon ve psiko-sosyal destek gibi konularda da katılımcılar bilgilendirildi.

15'erli gruplar halinde verilen eğitimlerde, "Bireysel Temizlik Nedir?", "Aralıklı Yapılması Gereken Temizlik ve Kişisel Bakımlar", "Eller Ne Zaman ve Nasıl Yıkanmalı?", "Tırnak Bakımı", "Ayak Temizliği", "Saç Temizliği", "Saç, Vücut ve Kasık Bitleri", "Banyo Yapma", "Uyuz Nedir ve Nasıl Bulaşır", "Bit ve Uyuzdan Korunma Yolları", "Diş Bakımı ve Sağlığı" ve "Gıda Hijyeni" gibi konularda sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

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