Maltepe'ye Gelen Vatandaşlar, Etkinlik Alanına Girmeye Başladı - Istanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün son durağı Maltepe'de yapılacak miting için vatandaşlar alana alınmaya başladı.



Miting için çeşitli şehirlerden ve İstanbul'un ilçelerinden Maltepe Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, iki ayrı güvenlik noktasından alana alınıyor.



Vatandaşlar, giriş kapılarına yakın yerlerde kurulan stantlardan, üzerinde "adalet" yazısı bulunan tişört, bayrak, şapka ve Türk bayrağı alıyor.



Bu arada Dragos sahilde dün gece Kemal Kılıçdaroğlu ile geceleyen vatandaşlar da miting alanına geliyor. Meydanda vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı, üzerinde "adalet" yazılı döviz ve bayraklar taşırken, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atıyor. Sahneden müzik yayını da yapılıyor.



Meydana 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde, üzerinde 2 dev led ekran ile "Adalet" yazılı bir sahne kuruldu. Sahnenin iki yanında Türk Bayrağı ile Atatürk posteri bulunuyor. Meydanın muhtelif noktalarında 6 dev led ekran ile 6 ses sistemi yer alıyor.



Etkinlik alanının etrafında dev Türk bayrakları, Atatürk posterleri, üzerinde 'adalet' yazılı dev posterler ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asılırken, alanın içerisinde de üzerinde "adalet", "hak, hukuk, adalet" yazılı ve Türk bayraklı uçan balonlar bulunuyor.



Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında ambulanslar bekletiliyor. Ayrıca 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler yer alıyor. Alanda 2 bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar kuruldu. Şu taşıyan soğuk hava depolu 10 tır alanın çevresinde hazır bulunuyor.



Basın mensupları, mitingi sahnenin sağ tarafında kendileri için kurulan iki ayrı tribünden takip ediyor.



Emniyet personelinin yanı sıra, görevli partililer de alanda güvenliğin sağlanmasına ve organizasyona destek veriyor.