Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

İSTANBUL'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal'da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal'da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor. İstanbul'da üç gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor. Maltepe'de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü. Kartal'da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.


Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

 İstanbul Valiliği: 'İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title