Maltepe ve Kartal'da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal'da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor. İstanbul'da üç gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor. Maltepe'de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü. Kartal'da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.