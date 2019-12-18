Maltepe Üniversitesi'nden '2023 Eğitim Vizyonu' atağı

18.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:25

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarının temelini oluşturan ve gelecek misyonu olarak kabul edilen '2023 Eğitim Vizyonu' kapsamında çalışmalara hız vererek, desteklerini artırdıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde üniversite, her yaş ve branştan öğretmen, öğrenci ve veliye gelecek yıllarda da yoğun eğitim vermeye devam edeceklerini dile getiren Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Başta Maltepe, Kadıköy, Üsküdar ve Sancaktepe ilçeleri olmak üzere 20'ye yakın Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Güzel Sanatlar Liselerinde imzalanan protokoller kapsamında eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar on binlerce öğrenci, binlerce öğretmene dokunduk. Yeni protokollerle desteği artırdık" dedi.

Okullarla yapılan çalışmaların üniversiteler için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, "Okullarla iç içe olmak bize toplumu daha yakından tanıma ve anlama fırsatı veriyor. Üniversite sıralarına gelecek öğrencileri ve velileri akademiye de hazır hale getiriyor" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERE YÜKSEK LİSANS ŞANSI

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin lisansüstü çalışma yapmasını önerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, "Özelikle Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Okul Öncesi Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngiliz Dili Eğitimi konularında öğretmenler, lisansüstü çalışmalarla yerleşkemize öğrenci olarak gelecekler" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokollerle ve ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan iş birliği protokolleri çeşitli il ve ilçelerde öğretmenlere yönelik 'Eğiticinin Eğitimi Seminerleri' gerçekleştiriliyor.

'VELİ AKADEMİLERİ'NDE AİLEYE DESTEK

Ayrıca okul-veli arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla uygulanan 'Veli Akademileri' ile ailelere destek sağlanıyor. Proje kapsamında, üniversite akademisyenleri ebeveynlere 'Aile İletişimi', 'Teknoloji Bağımlılığı', 'Öfke Kontrolü' ve benzeri konularda eğitim veriyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİ KAMPÜS HAVASI SOLUYOR

Prof. Dr. Betül Çotuksöken, lise öğrencilerinin de Maltepe Üniversitesi'ne gelip, derslere katıldığını, öğrencilerin üniversite havasını soluduklarını belirtti. Prof. Dr. Çotuksöken, "Liseler Model Birleşmiş Milletler (MUN) çalışmalarını üniversitemizde gerçekleştiriyor. Kariyer planlaması, meslek seçimleri, meslekler hakkında bilgilendirme, üniversitedeki meslek ustalarıyla öğrencilerin buluşturulması gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor" dedi.

HAYAL-ETKİNLİK-YAŞAM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yeni uygulama olan HEY (Hayal-Etkinlik-Yaşam) kapsamında 19 Kasım'da il ölçeğinde yapılan, 'Vizyon Çalıştayı' başlıklı ilk çalışmaya Maltepe Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü HEY programına verilen desteğin zamanla artırılması hedefleniyor.

FELSEFE EĞİTİMİ

Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi, felsefe öğretmenleri, rehber ve psikolojik danışmanlar, psikoloji ve okul öncesi öğretmenleri için çocuklara felsefe eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği konusunda program başlattı. Toplam 78 saatlik eğitime akademisyenler ve yazarlar kolaylaştırıcı olarak katılıyor.

'Rehber Sahada' adlı öğrenci projesinde ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri de sürece katıldı. Üniversite öğrencilere liselere giderek, öğrencilere sınav kaygısı, sınav sürecinde akran ve ebeveynlerle ilişki, motivasyon, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, zaman yönetimi gibi konularda destek veriyor.

Kaynak: DHA