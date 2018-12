Maltepe Üniversitesi'nde Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam konferans verdi. Başkonsolos Mohammad Monirul konferansta İslam dünyasında gelinen noktada enerjinin önemine değindi.

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Amfisi'de gerçekleşen konferansa Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Hamit Topuz, Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam ile çok sayıda öğrenci katıldı. Energy in the World Politics: Special Reference to South Asia" adlı konferansta Başkonsolos Mohammad Monirul İslam konuşma yaptı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta dünyada enerji konusu ele alındı.

Başkonsolosun yaptığı konuşma ilgili bilgi veren Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Hamit Topuz: "Enerji konusu son zamanlarda tüm dünyanın en önde gelen konusu. Bizde bölgemizde enerji açısından son derece önemli bir konumdayız. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Başkonsolosun düşünceleri hakkında bilgi sahibi olduk. Dünyaya genel baktığımızda dünyadaki enerji politikaları nasıl değişiyor. Nerede, ne yapmamız gerekiyor. O konularda bir takım bilgiler edindik. O bakımdan gerek üniversitemiz gerek öğrencilerimiz için son derece faydalı olduğunu zannediyorum" dedi.

Prof. Dr. Hamit Topuz Maltepe Üniversitesi adına Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam'a konferans sonunda hediye takdim etti. - İSTANBUL