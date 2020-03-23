Maltepe Üniversitesi logosuna "Mesafeyi koruyalım" formatı Maltepe Üniversitesi logosundaki bitişik harfler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrılarak arasına "Mesafeyi koruyalım" yazısı eklendi.

Maltepe Üniversitesi logosundaki bitişik harfler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrılarak arasına "Mesafeyi koruyalım" yazısı eklendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni logo sosyal mesafe kuralına dikkati çekmek için hazırlandı.

Kovid-19'la mücadelede küresel çapta alınan önlemler dahilinde büyük markalar logolarını sosyal mesafe kuralına göre yeniden formatlarken, Maltepe Üniversitesi de logosunda birleşik düzende yer alan "M ve M" harflerini ayırdı.

Logo "Mesafeyi koruyalım" mesajıyla yayımlanırken, bu adımla Kovid-19'la mücadelede küresel iş birliğine destek sağlanması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Bu kuralı ciddiye alalım ve uygulayalım. Virüsün bir taşıyıcıdan başka birine geçmesini engellemenin en etkili yolu kişisel hijyenin yanı sıra sosyal teması en alt düzeye indirmek ve sosyal mesafe kuralına uymak. Kalabalık ortamlardan, temaslardan uzak durmak Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatacak. Bu önleme dikkati çekmek için salgın boyunca logomuzdaki harfler de birbirinden ayrı duracak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA