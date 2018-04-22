Maltepe Trabzonlular Derneği Eğitim ve Kültür Merkezi Açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'in ilk 3,5 ayında, 4'ü kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, 2'si turuncu, 9'u gri, 7'si beyaz listeden olmak üzere Türkiye'deki toplam 29 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Soylu, Maltepe Trabzonlular Derneği Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı.

Üsküdar Belediyesi Halkoyunları Ekibi'nin kemençe eşliğindeki horon gösterisinin ardından Bakan Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve Dernek Başkanı Ali Karabak ile kurdele keserek, merkezin açılışını gerçekleştirdi.

"Bu milletin misyonu tarih boyunca her zaman güçlü ve kuvvetli olmuştur"

Açılıştan sonra merkezin konferans salonunda konuşan Bakan Soylu, çok önemli bir zaman diliminden geçildiğini, etraftaki ateşin çok net bir şekilde ortada olduğunu söyledi.

Uzun zamandır Türkiye'nin; ayağa kalkmasının, özgüvenini yakalamasının, yaşanılan coğrafya içinde doğruyu, aklı, hakikati ve geleceği kendi ellerinde tutmasının istenmediği bir süreçle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Soylu, "Seçim yapılır, dış dünyadan müdahale edilmeye çalışılır. Eser yaparız, bunun yapılmaması için gerekli bütün organizasyonlar ortaya konur. Ama Allah'a şükürler olsun bugün bütün bunları aşmış, bütün özgüvenimizi ortaya koymuş, yarına umutla bakan ve bütün bunlara karşı ayakları üzerinde duran bir tabloyu gerçekleştiren bir millet olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu milletin misyonu tarih boyunca her zaman güçlü ve kuvvetli olmuştur. Ama bugün bambaşka bir noktadadır." diye konuştu.

"Bu ülke demokrasiyi sonuna kadar hak etmiş bir ülkedir"

Türkiye'nin bundan 15-20 yıl öncesine değinen Soylu, "Hayallerimize ulaşabilecek miyiz ulaşamayacak mıyız diye düşünürken, el açıp terörizmle mücadele etmek için bize helikopter gönderir misiniz?' diye dua edip onlara yalvarırken, bundan iki gün önce dünyada ilk 5 helikopterden biri olan, onlardan çok daha üstün özelliklere de sahip olan 3 ATAK helikopterini kendi filomuza kattık." dedi.

AK Parti iktidarlarının yaptıklarının sadece bina, alt geçit, bir şehir hastanesi, bölünmüş yollar, ATAK helikopterleri olmadığına işaret eden Soylu, "Çok zor dönemlerden geçtik. Anarşi, sağ-sol kavgaları, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, neredeyse bu coğrafyada bütün fay hatları üzerinden, bizi o fay hatlarına mahkum etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Ekonomik, siyasi, istikrar, genç delikanlılar olarak bedel ödendi. Bu ülke çok bedel ödemiş bir ülkedir, demokrasiyi sonuna kadar hak etmiş bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütüne diz çöktüren bir anlayış ortaya konmuştur"

Milli iradeye, demokrasiye, istiklale, namusa ve geleceğe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir kız çocuğu babası olarak, kız çocuğu dağa çıktığında, kolumu tutup 'Ne olursun sen devletin adamısın, güçlü adamısın. Evladımı aldılar, dağa götürdüler. Ne olursun beni evladımla buluştur' diyen bir annenin derdine derman olabilme arzusuyla ilgili bir irade sergileyemezsem, yanarım ben onun İçişleri Bakanlığı'na, yanarım hükümetin adamlığına. Bu hassasiyet biliniz ki orada merkez kurmuştur.

Büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Terör örgütüne diz çöktüren bir anlayış ortaya konmuştur. Tek tek orada kimlerin, nelerin, hangi kırsalda, hangi dağda bir şekilde orada terör örgütünün mensuplarını toparlayarak canımızı yaktığını biliyoruz. Ama bilesiniz ki bir evladımızın kanını yerde bırakmamak için de elimizden gelen herşeyi yapıyoruz."

"Dağa giden terörist sayısı 657'den 150'ye düştü"

Terör örgütü mensuplarının teker teker hedefte olduğunu ve hiçbirinin kaçacak noktasının söz konusu olmadığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"2016 yılında dağa giden terörist sayısı 657 idi, geçen sene bu rakam 150'ye düştü. İnşallah bu sene daha az bir noktaya düşecek. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de terör örgütünün yıllarca mensubu olmuş, gri, beyaz ve mavi listede olan teröristlerin yavaş yavaş teslim olmaya başlaması, terör örgütünün esas itibarıyla söküm içinde olduğunun en önemli delillerinden biridir.

Terörle mücadelede 2017'de kırmızı listeden 1, mavi listeden 3, yeşil listeden 9, turuncu listeden 5, gri listeden 44 ve beyaz listeden 63 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 2018'e daha hızlı başladık. 2018'in ilk 3,5 ayında, 4'ü kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, 2'si turuncu, 9'u gri, 7'si beyaz listeden olmak üzere, Türkiye'deki toplam 29 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi. Türkiye'de sadece terör örgütüne karşı büyük bir mücadelesi gerçekleştiriyor değiliz. Terazinin bir kefesinde büyük bir mücadele sağlarken, diğer kefesinde de aynı noktada dengelemeye çalışan bir anlayışı ortaya koyuyoruz." Terör örgütlerinin en önemli finans ayaklarından olan belediyelere kayyum atandığını hatırlatan Soylu, "30 bin kilometresi beton ve parke olmak üzere, 8 bin kilometresi sıcak asfalt olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kayyumların devraldığı belediyelerde sadece 60 bin kilometre yol yapıldı. 800 oyun parkı, 580'in üzerinde gençlik merkezi, binlerce kilometre alt yapı yapıldı.

Hendek ve çukur döneminde ortaya koydukları yakıp yıkıp tarumar ettikleri vatandaşlarımızın evlerini TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden imar ve inşa ediyor. 15 yaşın altındaki 40 bin çocuğu Türkiye'nin her yerine götürüyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.