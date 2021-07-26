Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı
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Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı

Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Günde 750 hastaya ücretsiz olarak nitelikli sağlıklı hizmeti veren Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, 4 poliklinik ve diyetisyenlik bölümlerinde hasta kabulüne başladı.

Günde 750 hastaya ücretsiz olarak nitelikli sağlıklı hizmeti veren Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, 4 poliklinik ve diyetisyenlik bölümlerinde hasta kabulüne başladı.

Küçükyalı'da hizmet veren Maltepe Belediyesi'ne bağlı Tıp Merkezi'nde 4 poliklinik ve diyetisyenlik bölümleri hasta kabulüne başladı. Genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, kulak-burun-boğaz, biyokimya laboratuvarı, radyoloji (ultrasonografi, mamografi vb. hizmetleri), röntgen hizmetleri birimleri ve 2 psikologla hizmet veren merkez, artık 2 dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile diyetisyenlik bölümlerinde de hasta kabul edecek.

Pandemi sürecinde de ücretsiz biçimde kaliteli sağlık hizmetini sürdürmeye devam eden Maltepe Tıp Merkezi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nilüfer Gündoğdu, Dahiliye Uzmanları Dr. Deniz Şentürk ve Dr. Turgay Özay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Severge ile Diyetisyen Tuğba Kahvecioğlu'nu bünyesine kattı. Bu bölümlerden hizmet alan vatandaşlar, yeni bölümlerden dolayı belediye görevlilerine teşekkür ederek, böyle bir hizmeti ilk kez gördüklerini, ortamın steril olmasından doktorların çok ilgili olmasına kadar birçok konuda memnuniyet duyduklarını belirtti.

(İHA)

Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı
Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı
Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı
Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı
Maltepe Tıp Merkezi 4 poliklinikte hasta kabulüne başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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