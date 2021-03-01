Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı
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Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı

01.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:49
Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı

MALTEPE'de grevin sona ermesinin ardından çöplerin dolup taştığı cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı.

- MALTEPE'de grevin sona ermesinin ardından çöplerin dolup taştığı cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı. İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü. Maltepe Belediyesi işçilerinin grev kararı almasının ardından cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek büyümüş, 6 gündür toplanmayan çöpler nedeniyle mahalleleri kötü koku sarmaya başlamıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç dün, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük net ücret, 4 bin 700 lira oldu. Uzlaşmanın ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Maltepe Belediyesi işçileri cadde ve sokaklardaki çöpleri temizlemeye başladı. 

İŞ MAKİNELERİ İLE TEMİZLENİYOR

İBB'nin de destek verdiği çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, konteynırların çevresine taşan çöpler, ilk olarak iş makineleriyle toplanarak kamyonlara yükleniyor. Daha sonra ise çöp toplama araçları konteynerleri boşaltma işlemini gerçekleştiriyor. Öte yandan temizlik işçileri de, çevreye dağılan çöpleri süpürerek temizliyor. 

- İstanbul
Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı
Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı
Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı
Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı
Maltepe sokakları temizlenmeye başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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