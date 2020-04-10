MALTEPE SAHİLİNDE NİKAH ÖNCESİ 'SOSYAL MESAFESİZ" HATIRA FOTOĞRAFI
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Maltepe, Güncel

MALTEPE SAHİLİNDE NİKAH ÖNCESİ 'SOSYAL MESAFESİZ" HATIRA FOTOĞRAFI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

10.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:30
MALTEPE SAHİLİNDE NİKAH ÖNCESİ 'SOSYAL MESAFESİZ
KORONAVİRÜS  salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Maltepe sahilinde  bisiklet sürüp yürüyüş yaptı. Nikaha gelen gelin ile damat ve yanındaki iki kişi sahilde bir süre yürüdü.  Yakınları bir kadın  "sosyal mesafe" kuralına uymadan damat ile gelinin arasına girerek fotoğraf çektirdi. Sahilde yürüyen, güneşlenen, fotoğraf çektiren  birçok kişinin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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