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MALTEPE SAHİLİ'NDE LODOS NEDENİYLE GEMİ KIYIYA OTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi için bölgeye römorkör sevk edildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYIS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu. Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde bekliyor.

İskelede bulunan bir vatandaş, Meteoroloji de veriyordu fırtına olacağını. İçinde kimse yok, sahipsiz. Halatları kopunca karaya geldi buraya. Şu an gördüğünüz gibi diğeri de tehlikede. Biraz daha eserse bunun üzerine gelecek. Bunların hepsi milli servet, yazık günah bakmak lazım bunlara. Ben gereken yerlere telefon açtım. Gündüz gözüyle gelinsin müdahale edilsin diye ama bu saate kadar gelen giden yok. Denizciyim ben de. Şimdi batmak üzere. Karaya her vuruşunda yara alıyor gemi. Yaralanınca balans tankları su alacak gemi yan yatacak. Hem çevre kirliliği olacak hem de gemiyi kurtarmak daha da zor olacak. Bu yan yana iki gemi daha önceden gaz taşıyorlardı. Şu an icralık falan tam detayı bilmiyorum. Delerse makina dairesini çevre kirliliği olacak. Bir an önce müdahale etmek lazım dedi.

MALTEPE SAHİLİ'NDE LODOS NEDENİYLE GEMİ KIYIYA OTURDU

MALTEPE SAHİLİ'NDE LODOS NEDENİYLE GEMİ KIYIYA OTURDU

MALTEPE SAHİLİ'NDE LODOS NEDENİYLE GEMİ KIYIYA OTURDU

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